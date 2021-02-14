Петришенко: для занятий физической культурой и спортом созданы все условия

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, принявший участие в церемонии награждения победителей и призеров турнира, отметил, что такое активное вовлечение детей в занятия спортом очень важно:Игорь Петришенко считает, что в дальнейшем престиж соревнований «Снежный снайпер» будет возрастать. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы к участию в них привлекали не только школьников из нашей страны, но и команды из Российской Федерации. Также заместитель Премьер-министра отметил, что материально-техническая база для занятий биатлоном постоянно совершенствуется:Проблемы развития спорта, по словам Игоря Петришенко, всегда находятся в центре внимания нашего государства. Принята программа развития физической культуры и спорта на 2021-2025 годы, в соответствии с которой запланировано совершенствование материально-технической базы, строительство новых спортивных объектов. Это позволит стимулировать граждан заниматься физической культурой и поддерживать состояние своего здоровья. Принята и стратегия активного долголетия, в которую вовлекают пожилое население.