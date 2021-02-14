Петришенко: для занятий физической культурой и спортом созданы все условия

Сегодня в «Раубичах» завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. В решающей стадии турнира за награды боролось 196 ребят, но на первых отборочных этапах их было куда больше – 31 980 человек во всех регионах страны. Медали разыграли в четырех возрастных категориях: среди школьников 11-12, 13-14, 15-15 лет, а также среди ребят 2004 года рождения: поскольку в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий финал «Снежного снайпера» не проводился, ребятам дали возможность определить сильнейших сейчас.
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, принявший участие в церемонии награждения победителей и призеров турнира, отметил, что такое активное вовлечение детей в занятия спортом очень важно:
- Биатлон активно развивается в нашей стране. Для ребят созданы замечательные условия: за последние годы введено порядка 14 центров развития биатлона, и все больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить любителей биатлона: несколько лет у нас не было медалей на чемпионатах мира, а вчера Анна Сола завоевала бронзовую награду. Это важный результат для нашей команды. Надеюсь, он еще раз вдохновит мальчиков и девочек заниматься спортом.
Игорь Петришенко считает, что в дальнейшем престиж соревнований «Снежный снайпер» будет возрастать. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы к участию в них привлекали не только школьников из нашей страны, но и команды из Российской Федерации. Также заместитель Премьер-министра отметил, что материально-техническая база для занятий биатлоном постоянно совершенствуется:
- По поручению Главы государства мы возобновили производство собственных лыж – для учреждений образования закуплено более 35 тысяч пар. Мы сами производим лыжные ботинки, палки и соответствующие материалы для смазки лыж. Для занятий физкультурой и спортом созданы все условия, и все больше и больше людей привлекаются к ним. Если проанализировать статистику за прошлый год, порядка 25,3 процента от всей численности населения занимались физкультурой и спортом. Мы планируем поднять этот показатель до 30 процентов, а лучше – выходить на 50-процентный охват населения. Здоровая нация должна заниматься физкультурой и спортом. Это было подчеркнуто и на VI Всебелорусском народном собрании, это один из ключевых аспектов, на котором в своем докладе акцентировал внимание Глава государства.
Проблемы развития спорта, по словам Игоря Петришенко, всегда находятся в центре внимания нашего государства. Принята программа развития физической культуры и спорта на 2021-2025 годы, в соответствии с которой запланировано совершенствование материально-технической базы, строительство новых спортивных объектов. Это позволит стимулировать граждан заниматься физической культурой и поддерживать состояние своего здоровья. Принята и стратегия активного долголетия, в которую вовлекают пожилое население.
- Государство работает со всеми слоями нашего населения. Для нас важно, чтобы любовь к спорту и здоровому образу жизни прививалась нашим гражданам с раннего возраста.
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Петришенко: для занятий физической культурой и спортом созданы все условия
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК