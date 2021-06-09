В этом году для прохождения ЦТ зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко по итогам заседания Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании. По его словам, созданы комфортные условия для онлайн-регистрации.
– С учетом опыта прошлого года Госкомиссия выработала предложения, позволяющие максимально исключить возможность хождения абитуриентов для регистрации на ЦТ. Все это мы цифровизировали, и теперь есть возможность в электронном виде зарегистрироваться на тестирование и, соответственно, осуществить оплату через интернет. И сегодня зарегистрировано 62 300 абитуриентов на ЦТ. И большая часть молодых людей зарегистрировалась именно в электронном виде. Мы считаем, что это новшество облегчило этап регистрации.
Игорь Петришенко напомнил, что в этом году вступительная кампания пройдет с 16 июня по 8 июля. По его словам, прием абитуриентов будут осуществлять 50 учреждений высшего образования. Также он сообщил, что в 2021 году набор будет осуществляться на 15 новых специальностей, в том числе – 4 новые для страны.
– БНТУ – на специальность «Промышленный дизайн транспортных средств, производственного оборудования». Белорусская государственная академия авиации проведет набор на специальности «Летная эксплуатации воздушных судов гражданской авиации», также в БГУ будут обучать специальностям «Экономическая безопасность» и «Регионоведение».
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов
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