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Петришенко: дети должны чувствовать постоянную заботу

Дети должны чувствовать постоянную заботу. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. В Международный день защиты детей, который отмечается сегодня, он посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска. Игорь Петришенко ознакомился с материально-технической базой учреждения, посетил урологическое и эндокринологическое отделения и реанимацию. 

– Государство уделяет особое внимание детству и защите самых маленьких граждан нашей страны. Начиная от дошкольного и школьного образования – наши дети обеспечены всем. Мы также следим за состоянием здоровья наших детей. Сегодняшний день специально посвятили тому, чтобы посетить эту замечательную больницу. Здесь дети со светлыми лицами и искренними улыбками. Да, у них есть определенные сбои в здоровье, но вместе с врачами и родителями они преодолевают этот вызов. Важно, что они чувствуют заботу и получают качественную помощь. 

Игорь Петришенко подчеркнул, что государство оказывает всемерное содействие и в организации летней оздоровительной кампании для детей. 

– В этом году около 347 тысяч детей отдохнут в летних лагерях. Активно работает внедосуговая и творческая составляющая. Около 380 тысяч детей получают дополнительное творческое образование. И эти центры тоже будут работать летом. 

Во время посещения больницы Игорь Петришенко тепло пообщался с детьми и их родителями и пожелал скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Заместитель Премьер-министра также вручил подарки юным пациентам больницы – конструкторы и наборы для творчества.

Отметим, в настоящее время в структуре учреждения 212 коек, из них 60 коек нефрологического профиля, 60 – урологического, 40 – кардиологического, 40 – эндокринологического, 12 – отделения анестезиологии и реанимации. Функционирует отделение гемодиализа на шесть мест в смену.

Кроме того, функционируют консультативные и вспомогательные отделения: амбулаторное эндокринологическое, консультативно-диагностическое, гипербарической оксигенации, физиотерапевтическое, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, клинико-диагностическая, микробиологическая и изотопная лаборатории, межрайонный эндоскопический кабинет, рентген-кабинет, кабинет стоматолога.

На базе больницы функционируют службы, оказывающие помощь амбулаторным пациентам как Минска, так и республики. Мощность амбулаторной помощи составляет 175 посещений в смену.

На базе учреждения функционируют три республиканских центра: детской урологии, нефрологии и заместительной почечной терапии, а также детской эндокринологии. В них получают лечение пациенты со всей страны. В прошлом году больница стала победителем среди клинических больниц столицы по итогам республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения. 

Учреждение имеет 4-й уровень оказания медицинской помощи. Ежегодно коллектив клиники демонстрирует высокие показатели в оказании медицинской помощи, активно внедряет современные высокотехнологичные методы лечения. Среди достижений также – низкий показатель послеоперационных осложнений и рост экспорта медицинских услуг. Больница является клинической базой для столичных учреждений образования медицинского профиля. В 2020 году от экспорта услуг получено более миллиона долларов. 
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