Петра Мамонова не удалось вывести из искусственной комы

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РИА Новости

Супруга исполнителя рассказала, что Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.Напомним, музыкант, основатель и лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов заразился коронавирусной инфекцией более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ.