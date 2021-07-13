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Петра Мамонова не удалось вывести из искусственной комы

Стали известны новые подробности о состоянии музыканта Петра Мамонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Супруга исполнителя рассказала, что Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. 

Напомним, музыкант, основатель и лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов заразился коронавирусной инфекцией более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ.
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