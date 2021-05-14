Петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио, автором которой стал японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия, по состоянию на сегодня набрала более 350 тысяч подписей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы change.org, где она размещена.
"Я очень воодушевлен тем фактом, что нам удалось собрать так много сторонников за такой короткий период – чуть больше недели. Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся решения об отмене Игр", – сказал на пресс-конференции в пятницу Уцуномия. Он трижды участвовал в выборах губернатора Токио, а также в 2010–2011 годы возглавлял федерацию адвокатских коллегий.
ТАСС напоминает, что петиция была размещена в интернете 5 мая. В ней отмечается, что в нынешних условиях пандемии COVID-19 невозможно безопасно провести Олимпиаду. Это обусловлено темпами распространения коронавирусной инфекции в ряде регионов мира и недостаточно масштабной вакцинацией. Петиция адресована Международному олимпийскому комитету, правительству Японии, администрации Токио и оргкомитету Олимпиады.
Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
Согласно недавнему опросу агентства Kyodo, 72,2% жителей Японии высказывались за отмену проведения Игр этим летом или за еще один перенос сроков их проведения. Против Олимпиады выступил японский профсоюз врачей, которые считают, что соревнования могут привести к росту нагрузки на медицинскую систему страны.
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Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тысяч подписей
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