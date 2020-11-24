Мужчина, который захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, пишет ТАСС.
"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", – сообщил собеседник информационного агентства в экстренных службах.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался, будучи вооруженным топором. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Предположительно, к инциденту привело то, что у петербуржца возник конфликт с женой на бытовой почве.
Фото: ТАСС
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Петербуржец, захвативший в заложники шестерых детей, сдался полиции
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