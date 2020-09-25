Петербургская рыба будет выращиваться на белорусских кормах

Об этом сегодня сообщил журналистам по итогам встречи с Президентом губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства, прежде всего в поставках семенного материала, – традиционное для Беларуси и Ленинградской области.



В российском регионе активно выращивают рыбу. Потребительский рынок этой продукции – 5,5 миллиона петербуржцев и 1,9 миллиона жителей области, так что отрасль на подъеме, пояснил губернатор.



– Но нам не хватает универсальных кормов. Как раз сегодня в Беларуси разработаны белорусскими компаниями универсальные корма для выращивания рыбы. Мы хотим заключить контракт и быть одними из первых, кто их будет покупать.