"Петарды будешь кидать!" – телеграм-канал распространил видео подготовки к акции 9 августа

В кадре видно, как они занимаются подготовкой спецоперации вечером 9 августа у стелы «Минск – город-герой». На видео запечатлены уже итоговые приготовления группы – ее участники вставляют батарейки в технику, собирают все в пакеты и готовятся отбыть на вечерние беспорядки.





