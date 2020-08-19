В кадре видно, как они занимаются подготовкой спецоперации вечером 9 августа у стелы «Минск – город-герой». На видео запечатлены уже итоговые приготовления группы – ее участники вставляют батарейки в технику, собирают все в пакеты и готовятся отбыть на вечерние беспорядки.
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"Петарды будешь кидать!" – телеграм-канал распространил видео подготовки к акции 9 августа
Видео распространил телеграм-канал Желтые сливы. Оно изъято из видеокамеры, о которой участники одной из групп, организовавших проведение протестных акций в столице, в суматохе забыли.
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