Песков заявил, что ЕС не включил Лукашенко в санкционный список в расчете на диалог с Беларусью

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков считает, что отсутствие в списке ЕС Президента Беларуси является скорее позитивным сигналом, передает БЕЛТА.
– Попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или Главы государства, конечно же, означало бы просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной. Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны, – сказал Дмитрий Песков.
Он также добавил, что Россия в целом относится к санкционной политике весьма негативно.
– В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы, – подытожил пресс-секретарь Президента РФ.
Фото: ТАСС
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