Песков: вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой

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ТАСС

Песков также отметил, что Президент России Владимир Путин не раз заявлял о своей готовности идти на диалог.Комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского о желании "обсудить с Путиным мир", Песков отметил, что стремление к миру должно поддерживаться всемерно., – указал пресс-секретарь Президента РФ. –Песков также добавил, что мира нужно добиваться на территории самой Украины. Чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "нормандской четверке", заключил деятель.