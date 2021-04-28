Песков: вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не могут решать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта, но искать точки соприкосновения нужно. Об этом информирует ТАСС.
Фото: ТАСС
Песков также отметил, что Президент России Владимир Путин не раз заявлял о своей готовности идти на диалог.
Комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского о желании "обсудить с Путиным мир", Песков отметил, что стремление к миру должно поддерживаться всемерно.
– Украина с Россией никогда не воевали. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения, – указал пресс-секретарь Президента РФ. – По всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве.
Песков также добавил, что мира нужно добиваться на территории самой Украины. Чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "нормандской четверке", заключил деятель.
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