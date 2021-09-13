Песков: Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений

Россия и Беларусь продолжат практику проведения совместных военных учений. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
По его словам, совместные военные учения являются постоянным процессом.
– Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение, – уточнил информацию Дмитрий Песков во время ответа на вопрос относительно российско-белорусских учений "Запад-2021".
– Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, – добавил пресс-секретарь Президента РФ.
Вместе с тем он подчеркнул, что сотрудничество в данном направлении продолжат развивать.
Фото: ТАСС