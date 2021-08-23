Песков: Путин высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости координации подходов к афганской проблеме в рамках СБ ООН и G20, передает ТАСС.
– В целом есть понимание, и на это акцентировал внимание Президент Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Совета безопасности и "двадцатки", – отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не планирует вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер.
– Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается, – уточнил Дмитрий Песков.
Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не намерена выступать посредником между сторонами.
– Нет, об этом речи нет, – обратил внимание Дмитрий Песков.
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