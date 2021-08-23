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  2. Песков: лидеры ОДКБ выразили озабоченность сильными позициями ИГ в Афганистане

Песков: лидеры ОДКБ выразили озабоченность сильными позициями ИГ в Афганистане

Лидеры стран – членов Oрганизации Дoговора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность тем, что группировка "Исламское государство" (ИГ) удерживает сильные позиции в Афганистане. Это следует из информации агентства ТАСС.


– Участники и Президент (Президент РФ Владимир Путин. – Прим. ТАСС) в своем выступлении высказали особую озабоченность в связи с тем, что "Исламское государство" сохраняет в Афганистане сильные позиции. Это очень опасная тенденция, которая представляет угрозу для пространства ОДКБ, – уточнил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

– Было отмечено, что важно не допустить инфильтрации исламизма на территории государств – членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета, – добавил Дмитрий Песков.

Фото: ТАСС
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