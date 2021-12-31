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  2. Пешеходный мост в столичный парк Горького со стороны ул. Купалы открыли после капремонта

Пешеходный мост в столичный парк Горького со стороны ул. Купалы открыли после капремонта

В преддверии главного зимнего праздника в Минске открыли после капитального ремонта пешеходный мост, ведущий с улицы Янки Купалы в парк Горького, сообщает "Минск-Новости".

Фото из архива

– Пешеходная дорожка выполнена из асфальтогранулята, но весной планируем уложить асфальт, – рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панёв. 

Напомним, мостик, построенный в 1968 году, обновляли не так давно – в 2017-м. Тогда сделали косметический ремонт, который не затрагивал несущих способностей объекта. Но сооружение нуждалось в капремонте. Его плановый срок составлял три месяца, но строителям удалось закончить почти вдвое раньше установленного срока. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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