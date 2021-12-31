Пешеходный мост в столичный парк Горького со стороны ул. Купалы открыли после капремонта

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– рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панёв.Напомним, мостик, построенный в 1968 году, обновляли не так давно – в 2017-м. Тогда сделали косметический ремонт, который не затрагивал несущих способностей объекта. Но сооружение нуждалось в капремонте. Его плановый срок составлял три месяца, но строителям удалось закончить почти вдвое раньше установленного срока.