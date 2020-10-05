Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе

Корреспонденту sb.by об аварии рассказалаЗа 2–4 октября на территории Минской области произошло 135 аварий без пострадавших с материальным ущербом. Кроме того, совершено восемь ДТП, в результате которых один человек погиб и десять пострадали. За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения задержаны 47 водителей.В УГАИ УВД Минского облисполкома напоминают, что при приближении к пешеходному переходу водитель должен заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, если таковые есть. Следует избегать опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода, так как эти транспортные средства ограничивают обзор., – дополнила Екатерина Сильченко.Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома