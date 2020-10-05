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Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера вечером в Минском районе.


Корреспонденту sb.by об аварии рассказала инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Екатерина Сильченко:

– ДТП произошло 4 октября примерно в 20:25 на автодороге Новый Двор – Михановичи – Пятевщина. 29-летний водитель Iveco Daily двигался со стороны агрогородка Гатово в направлении автодороги Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое. При этом автомобиль наехал на находившегося на проезжей части в полосе движения 51-летнего пешехода. В результате он от полученных травм погиб на месте аварии. Известно, что водитель был трезв. А пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП Минским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

За 2–4 октября на территории Минской области произошло 135 аварий без пострадавших с материальным ущербом. Кроме того, совершено восемь ДТП, в результате которых один человек погиб и десять пострадали. За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения задержаны 47 водителей. 

В УГАИ УВД Минского облисполкома напоминают, что при приближении к пешеходному переходу водитель должен заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, если таковые есть. Следует избегать опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода, так как эти транспортные средства ограничивают обзор. «В свою очередь пешеходы перед началом движения должны увериться, что выход на проезжую часть дороги безопасен, то есть остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановиться. При переходе проезжей части необходимо прекратить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Не будет лишним напомнить пожилым родственникам и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток», – дополнила Екатерина Сильченко.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

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