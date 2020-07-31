Первый жилой дом для лесников построили в Копыле

Ключи от квартир получили 20 семей работников Копыльского опытного лесхоза, рассказали в пресс-службе Минлесхоза.

Ключи от квартир в многоквартирном жилом доме в Копыле получили 20 семей работников местного опытного лесхоза.

- Таких домов на счету у лесхозов еще не было. Да, сегодня строятся отдельные квартиры и индивидуальные жилые дома, но многоквартирный дом - впервые. Я думаю, что это жилье станет прочным фундаментом и для трудовых успехов. Ведь специалист, зная, что у него есть жилье, будет больше внимания уделять работе, - поздравить новоселов с долгожданным событием приехал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Кстати, дои возвели меньше, чем за год. Его строили за счет собственных средств заказчика строительства - Копыльского опытного лесхоза. Всего было потрачено 2,2 млн. рублей.

По словам директора Копыльского опытного лесхоза Сергея Ульдиновича, в доме работники будут жить одной большой дружной семьей, а их дети будут вместе гулять на детской площадке.

- Хочется, чтобы тот позитив, который есть сегодня на лицах новоселов, обязательно сказался и на работе. Сегодня результаты есть. Мы лучшие среди лесхозов Минской области. За цифрами стоит самоотверженный труд каждого работника. И эти результаты дают возможность нам строить, развиваться, двигаться вперед.

В Минлесхозе добаивли, что новый дом оснащен всеми необходимыми приборами учета потребления электроэнергии, воды и газа. Кроме того, установлены индивидуальные счетчики отопления с возможностью регулировки подачи тепла. Проведена опто-волоконная кабельная линия. Также выполнено благоустройство территории с устройством детской площадки и тренажеров, стоянки хранения велосипедов, шлагбаума ограждения территории.

Фото: Белорусская лесная газета