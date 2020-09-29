Экипаж из четырех человек отправится на Международную космическую станцию (МКС) с миссией длиной в полгода, сообщает NHK.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уточнили, что запуск Crew-1 намечен на 2 часа 40 минут утра по местному времени 31 октября. Планируется, что впоследствии корабль будет использоваться для регулярной доставки на МКС и обратно.
Crew Dragon разработала американская компания SpaceX. Этот проект символизирует выход коммерческого сектора в сферу космонавтики.
Фото: NASA
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Запуск космического корабля Crew Dragon состоится 31 октября
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