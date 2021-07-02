Прямая телефонная линия с участием Петра Бровкина – первого заместителя председателя Государственного комитета по имуществу – пройдет в субботу, 3 июля. Такая информация размещена на сайте Госкомимущества.
– Курируемые направления деятельности: корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Беларусь акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), развитие отрасли и информатизация, – отмечается в опубликованном сообщении.
Волнующие граждан вопросы можно задать с 9:00 до 12:00 по номеру (8017) 284-67-72.
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Первый зампредседателя Госкомимущества 3 июля проведет прямую телефонную линию
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