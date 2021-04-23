Первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Петр Бровкин проведет 24 апреля прямую телефонную линию, передает БЕЛТА.
Среди курируемых направленностей в пресс-службе Госкомимущества назвали корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Беларуси акциями (долями в уставных фондах) хозобществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), развитие отрасли и информатизация.
Граждане могут задавать интересующие вопросы в период с 9:00 до 12:00 по номеру 8 (017) 284-67-72.
Фото: БЕЛТА
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Первый зампредседателя Госкомимущества 24 апреля проведет "прямую линию"
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