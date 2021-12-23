Первый зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности

сказал Дмитрий Полянский.Напомним, что Россия 22 декабря провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители гражданского общества из Украины и стран Прибалтики рассказали о нарушениях в этих государствах прав национальных меньшинств. Представители западных стран в своих выступлениях комментировали действия России вокруг Украины.