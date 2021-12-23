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  2. Первый зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности

Первый зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности

Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности с запада и юга. Об этом заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.


«Фактически Россию и Беларусь окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга. Эта ситуация напрямую угрожает нашей стабильности и безопасности и поэтому должна серьезно приниматься в расчет странами – членами СБ ООН при реализации своего мандата в соответствии с Уставом ООН», – сказал Дмитрий Полянский. 

Напомним, что Россия 22 декабря провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители гражданского общества из Украины и стран Прибалтики рассказали о нарушениях в этих государствах прав национальных меньшинств. Представители западных стран в своих выступлениях комментировали действия России вокруг Украины.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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