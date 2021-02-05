Первый замминистра здравоохранения: Беларусь вышла на волнообразное плато по заболеваемости коронавирусом

сказала первый замминистра здравоохранения.Говоря в целом о структуре заболевания, Елена Богдан сообщила, что, несмотря на высокие цифры выявления COVID-19, сегодня у пациентов реже встречаются формы болезни, с которыми они нуждаются в госпитализации. Также меньше остается пациентов с легкими формами пневмоний. По словам эксперта, это позволяет постепенно возвращать учреждения здравоохранения в обычный ритм работы, оказывать плановую медицинскую помощь.При этом Елена Богдан подчеркнула, что останавливать работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции не будут.Точный прогноз по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19 в Беларуси, как уточнила первый замминистра здравоохранения, дать сложно. Но она отметила, что уже сейчас наблюдается интересная тенденция, связанная с новой инфекцией и сезонными болезнями:В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.