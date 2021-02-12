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  2. Чеботарь: проекты, которые мы будем реализовывать, будут направлены на повышение эффективности экономики

Чеботарь: проекты, которые мы будем реализовывать, будут направлены на повышение эффективности экономики

Такое мнение в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания высказал журналистам, комментируя вчерашний доклад Главы государства, первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь:

– Мы определили и уже просчитали несколько точек экономического роста, которые необходимо реализовать в этой пятилетке. Для нас, например, самое главное – не просто инвестиции ради инвестиций, а их качество. Поэтому проекты, которые мы будем реализовывать в текущей пятилетке, будут направлены на то, чтобы в первую очередь повысить эффективность экономики, эффективность отраслей и отдачу от работы нашего реального сектора экономики.

Среди ключевых направлений развития экономики Юрий Чеботарь назвал переработку местного сырья, деревообработку, переработку продуктов питания, льняную отрасль. Перспективными первый заместитель министра экономики также считает создание высокотехнологической продукции, электроиндустрию, атомную энергетику, биоиндустрию, фармацевтику.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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