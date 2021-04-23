В субботу, 24 апреля, состоится прямая телефонная линия, во время которой можно будет задать вопросы первому заместителю министра архитектуры и строительства Игорю Костюкову, передает БЕЛТА.
Как отметили в Минстройархитектуры, вопросы о строительстве и жилищной политике можно задать в период с 9:00 до 12:00 по номеру 8 (017) 327-21-80.
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Первый замминистра архитектуры и строительства 24 апреля проведет прямую телефонную линию
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