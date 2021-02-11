Первый заместитель председателя Жабинковского райисполкома: аграрный сектор – один из важнейших

– Поддержка села в нашей стране в приоритете более четверти века. То, что одним из главных это направление будет и в перспективе, четко обозначил Президент, подчеркнувший, что сельское хозяйство – одна из точек роста нашей экономики.











Для Жабинковского района, который по территории занимает самую малую площадь в Беларуси, аграрный сектор – один из важнейших. В его развитие вложены огромные средства, но и динамика впечатляет. Все сельхозорганизации работают прибыльно, два хозяйства – ОАО «Рогознянский» и ОАО «Вознесенский» – входят в первую десятку из почти двухсот сельхозорганизаций Брестской области по продуктивности молочного стада. В «Рогознянском», к примеру, она достигла практически 10 тысяч килограммов. Организации АПК внедряют передовые технологии, возводят современные производственные объекты, строят с господдержкой и за собственные средства жилье для специалистов, обновляют машинно-тракторный парк. Все эти меры направлены на улучшение условий труда работников этой важной для экономики района сферы, решение кадровых вопросов, повышение комфорта жизни на селе.Развивая производство, отметил Александр Кучинский, в хозяйствах не забывают и о социальной ответственности. Занимаются благоустройством агрогородков и деревень, строят и модернизируют жилье, помогают медучреждениям, школам, детским садам, поддерживают ветеранов труда, решают другие актуальные задачи.Александр Кучинский также добавил:Фото Светланы КИСЛОЙ