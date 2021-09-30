Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан посетила Лидскую ЦРБ

Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.
– Мониторинговые визиты в больницы разного уровня крайне необходимы. Это дает возможность изучить ситуацию с практической точки зрения, посмотреть на месте обеспеченность лексредствами и СИЗами. Я не первый раз посещаю это учреждение. Как и в предыдущие разы, конечно же, посетила ковидные отделения и реанимацию, – обратила внимание замминистра здравоохранения.
По словам Елены Богдан, все врачи сообщают, что течение коронавирусной инфекции стало тяжелее, увеличилась потребность в кислородотерапии. Наряду с этим Лидская ЦРБ обеспечена всеми лекарственными средствами, СИЗов также достаточно.
– Как и в большинстве других больниц, тяжелых пациентов среди вакцинированных нет. Радует, что сотрудники заботятся о своем здоровье: все кто, работает в красной зоне, привит, – добавила Елена Богдан.
В настоящее время в стационаре перепрофилировано под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией 31,7% коек. К работе в этих отделениях привлечены 35 врачей, около 80 человек среднего медперсонала и 60 – младших медработников.
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