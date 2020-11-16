Первый юбилей. Беларусь в 10-й раз принимает участие во Всемирной неделе предпринимательства

В 2020 году страна смогла справиться с внешними вызовами – продолжают разрабатываться планы по росту социально-экономического развития и количества инициатив для бизнеса. Об этом в своем обращении по поводу Всемирной недели предпринимательства заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков.



В десятый раз Республика Беларусь стала частью глобального события – Всемирной недели предпринимательства. С каждым годом данная инициатива привлекает целеустремленных людей не только из числа состоявшихся предпринимателей, но и тех, кто только начал свой путь в бизнесе или еще стоит перед выбором профессиональной самореализации. Тысячи предпринимателей собираются на одной площадке, чтобы обсудить общие проблемы, поделиться достижениями, обменяться практическим опытом, найти партнеров для бизнеса.



Частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие нашей страны. Он формирует свыше 50 процентов валовой добавленной стоимости, около 60 процентов от всей выручки, более 47 процентов от общего объема товарного экспорта страны, обеспечивает рабочими местами половину наших граждан.

Эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств. Спад экономической активности – это реальность, с которой столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования.



Благодаря принятому Главой государства решению «не закрываться» удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики. Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9 процента.



Выше траектории прогноза темпы роста в сфере информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, ежемесячно прирастает промышленность. Положительное сальдо внешней торговли достигло 1,5 миллиарда долларов. Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке, сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года.



Проблематика текущего момента активно обсуждалась в рамках созданных диалоговых площадок бизнеса и власти на республиканском и местном уровнях. Совместно выработанные предложения стали основой для подготовки ряда проектов нормативных правовых актов и ключевых документов. Мы искренне признательны деловому сообществу, особенно в регионах, за их активность и конструктивный обмен мнениями, проявленную социальную ответственность за судьбу своей страны.

Уже в течение года идет разработка проекта Программы социально-экономического развития на пятилетний период, цель которой – социальная стабильность в обществе и экономический рост для всех.



В числе ключевых вопросов экономической повестки обозначены:



Первое. Повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, прежде всего за счет дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, декриминализации в экономической сфере.



Второе. Внедрение таких прогрессивных инструментов, как оценка регулирующего воздействия, государственно-частное партнерство, саморегулирование бизнеса, гарантийный и венчурный фонды, институт «длинных денег» посредством развития финансового рынка.



Третье. Понимая, что создание и развитие успешного бизнеса невозможно без наличия соответствующих профессиональных компетенций у его организаторов, инициирован проект решения Главы государства по подготовке управленческих кадров для национальной экономики. Планируется за десять лет в рамках госзаказа обучить в отечественных бизнес-школах порядка 17 тысяч руководителей высшего и среднего звена коммерческих организаций всех форм собственности.



Четвертое. Поддержка и стимулирование бизнеса в развитии экспорта. Для этого будет отменен финансовый порог для доступа к инструментам экспортной поддержки, а также увеличен ее объем как в направлении торговых сделок, так и участия компаний в выставках.



Пятое. По поручению Главы государства подготовлены предложения по расширению прав и возможностей субъектов хозяйствования в сфере земельных отношений.



Шестое. Развитию бизнеса в регионах будет способствовать упорядочивание подходов к созданию преференциальных условий в зависимости от экономического потенциала. Основной принцип – «чем меньше потенциал, тем больше стимулов».



Седьмое. Мы также предусматриваем переход к полноценной отраслевой политики, когда министерство будет создавать условия для развития предприятий всех форм собственности в данном виде деятельности, развивать всю отрасль в целом.



Перечисленные процессы будут реализовываться одновременно с модернизацией государственной поддержки, принятием защитных и стимулирующих мер для капиталовложений, коммерциализации инновационных разработок, всесторонней цифровизацией, созданием развитой инфраструктуры во всех регионах страны.

Очевидно, что предлагаемые инициативы откроют новые перспективы перед коммерческими предприятиями, создадут предпосылки для перестраивания бизнеса, перехода к тем видам деятельности, которые устойчивы в условиях пандемии, дадут возможность для инвестирования в современные производства.



Среди перспективных направлений, в которых мы видим серьезный потенциал участия нашего бизнеса, развитие таких приоритетных отраслей и крупных межотраслевых проектов как национальный электротранспорт; высокотехнологичная медицина и фармацевтика; биотехнологии; «точное земледелие»; «умный город» и «умный завод»; промышленный интернет; новые композитные материалы; использование больших данных.



Дополнительный импульс развитию малых частных промышленных компаний придаст курс на кооперацию с нашими крупными конвейерными производствами для поставки комплектующих, развитие субконтрактных отношений с партнерами из ЕврАзЭС, Союзного государства.



Предусматриваются стимулирующие механизмы к созданию производств по углубленной переработке местных сырьевых ресурсов: древесины, льна, торфа, плодов, овощей, ягод, дикорастущих растений.



Это далеко не все инициативы, способные задать долгосрочный, качественный рост национальной экономике.



При этом важно подчеркнуть, что для их воплощения важны совместные, скоординированные действия бизнеса, научно-образовательного сообщества, инициативных граждан, руководителей всех уровней управленческой вертикали. Только в этом случае можно добиться комплексного эффекта, реального результата для всей экономики и для благополучия наших граждан.



Дорогие друзья!



В вашем лице хочу поблагодарить всех предпринимателей нашей страны – инициативных и креативных граждан, которые генерируют новые идеи, воплощают их в реальный продукт или услугу, развивают социально-ответственный бизнес, и поздравить с началом Всемирной недели предпринимательства.