Первый в СНГ мультсериал о правильной сортировке отходов создали белорусские аниматоры

«Команда 99» — восьмисерийный мультфильм-первопроходец для детей и их родителей, созданный гомельской анимационной студией по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» в рамках проекта «Движение «Цель 99»» (суть проекта: довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в Беларуси до 99%).

В центре сюжета веселая команда енотов сортировщиков — Команда 99 — научит детей и их родителей, как правильно поступать с тем, что многие до сих пор считают мусором. Старый журнал, бутылка от сока, пакет из магазина, батарейка или сломанный смартфон. Для каждого из них есть свой путь снова стать полезной вещью. Еноты расскажут и покажут.

— «Команда 99» — настоящие супергерои, ежедневно спасающие нашу планету от мусора; они точно знают, где найти вторичные ресурсы и как их правильно переработать. В «Команде 99» желтый енот Лимон (он символизирует пластиковые отходы), зеленый енот Киви (символизирует отходы бумаги) и девочка-енот Ежевика — олицетворяет отходы стекла, — рассказывает представитель гомельской анимационной студии Chin Up Татьяна Добриян. — Каждый рабочий день — это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Герои экологического детектива делятся своими знаниями со зрителями. Знания — их главная сила! Еноты Киви, Лимон и Ежевика докажут, что героем может стать каждый!

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Создатели мультфильма уверяют, что задача сериала – с детства привить знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены:

- сортировка и переработка отходов экономит исчерпаемые природные ресурсы и предотвращает появление новых полигонов;

- только при правильной утилизации отходы не будут вредить природе и здоровью человека;

- каждому под силу собирать раздельно отходы и сохранить все ценные ресурсы.

Премьера состоится 6 мая на YouТube-канале: target99 Belarus