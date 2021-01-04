Вакцину AstraZeneca первым на планете получил 82-летний британец Брайан Пинкер, пишет РИА Новости.
Препарат, который разработал Оксфордский университет совместно с фармкомпанией AstraZeneca, недавно получил одобрение британского правительства на использование. Вакцину будут применять для массовой вакцинации граждан, которая стартовала 4 января.
В конце 2020-го в минздраве Великобритании заявили, что страна заказала 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Этого, по словам специалистов, хватит для вакцинации всего населения Соединенного Королевства.
Фото: AFP
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Первый в мире человек привился вакциной AstraZeneca
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