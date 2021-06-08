Первый в 2021 году запрет на посещение лесов в Беларуси ввели в Березинском районе

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Пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева отметила, что в Березинском районе установился 4-й класс пожарной опасности. Напомним, принимаемые местными исполкомами запреты и ограничения на посещение лесов носят временный характер. В большинстве случаев причиной пожара в лесу становится человеческий фактор. Поэтому введение экстренных мер направлено на сохранение здоровья и имущества граждан, а также природы. Как только ситуация стабилизируется – спадет жара и пройдут дожди, – лес вновь оперативно откроют для посещения.Анастасия Докучаева подчеркнула:Тогда из-за отсутствия климатической зимы, сухой и теплой весны, жаркого лета в наших лесах довольно часто случались пожары. По данным на первую декаду июня, площадь, пройденная огнем, составила около 6 тысяч гектаров. А число зафиксированных пожаров было в несколько раз больше. В этом году зима была снежная, весной выпадали осадки, что способствовало сохранению хорошей обстановки в лесу.– привели пример в Минлесхозе.Кстати, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.