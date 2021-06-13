Первый укос в Брестской области вышел на финиш

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома sb.by рассказали, что сенажа из нового урожая трав в агропредприятиях области заготовлено 1 миллион 157 тысяч тонн, что составляет 44,5 процента к потребности. Из первого укоса трав рассчитывают получить половину из планируемого объема этого корма. В погожие и жаркие дни, которые на прошлой неделе преобладали, активизировали заготовку сена. Его имеют пока 11 тысяч тонн при плане в 164 тысячи тонн. В расчете на условную голову скота на Брестчине запасли уже 5,64 центнера кормовых единиц - на 1,22 центнера больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На финише первого укоса участились ливневые дожди, которые будут способствовать формированию нового травостоя.В жабинковских сельхозпредпреприятиях, которые первый этап косовицы в основном завершили, рассчитывают на щедрый второй укос. В ОАО "Хмелево" благодаря хорошей технической оснащенности сроки кошения, уборки и трамбовки зеленой массы с каждым сезоном сокращают, улучшая за счет этого качество кормов. В этом сезоне полноценный рацион для животных намерены обеспечить и в ОАО "Ракитница", где первый укос тоже порадовал. Директор хозяйства Григорий Панасюк считает, что кормозаготовка столь же ответственна, как и уборка зерновых, которая уже не за горами. Сочные травяные корма и фураж - основа для успешной работы животноводства. А то, что первый укос провели качественно и в быстром темпе, позволит раньше приступить ко второму, чтобы провести его до жатвы, когда основные силы потребуются там.Опережает прошлогодние темпы заготовка травяных кормов и в Ганцевичском районе. На днях работников лучшего звена ОАО "Любашево" прямо в поле отметили благодарственными письмами и премиями Минсельхозпрода, а также республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников АПК. Награды передовикам косовицы - механизаторам Ивану Ковалевичу, Виктору Летуну, водителям Евгению Стрельчику и Виктору Летуну - вручил руководитель аграрного профсоюза страны Василий Хватик.ОАО "Любашево" в этом сезоне демонстрирует самые высокие темпы и результаты зеленой страды в Ганцевичском районе. На условную голову скота из первого укоса здесь заготовили свыше 7 центнеров кормовых единиц - на 5,2 центнера больше, чем год назад.Прочная кормовая база - основа для стабильной работы животноводства. Имеющийся запас позволил сельхозпредприятиям области в условиях непростой весны сохранить динамику в животноводстве. За 5 месяцев валовое производство молока увеличили на 2,7 процента, доведя до 792,3 тысячи тонн. Начальник отдела животноводства и племенного дела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Юлия Левончук отметила, что прибавили все районы:Фото Светланы КИСЛОЙ и Геннадия ПОПЛАВСКОГО