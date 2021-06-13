Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Первый укос в Брестской области вышел на финиш

Первый укос в Брестской области вышел на финиш

По состоянию на утро сегодняшнего дня в регионе скошено более 90 процентов трав. Косовица опережает темпы начала минувшего лета на 4 - 5 дней, хотя стартовала из-за прохладной весны несколько позже. 


В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома sb.by рассказали, что сенажа из нового урожая трав в агропредприятиях области заготовлено 1 миллион 157 тысяч тонн, что составляет 44,5 процента к потребности. Из первого укоса трав рассчитывают получить половину из планируемого объема этого корма. В погожие и жаркие дни, которые на прошлой неделе преобладали, активизировали заготовку сена. Его имеют пока 11 тысяч тонн при плане в 164 тысячи тонн. В расчете на условную голову скота на Брестчине запасли уже 5,64 центнера кормовых единиц - на 1,22 центнера больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На финише первого укоса участились ливневые дожди, которые будут способствовать формированию нового травостоя. 



В жабинковских сельхозпредпреприятиях, которые первый этап косовицы в основном завершили, рассчитывают на щедрый второй укос. В ОАО "Хмелево" благодаря хорошей технической оснащенности сроки кошения, уборки и трамбовки зеленой массы с каждым сезоном сокращают, улучшая за счет этого качество кормов. В этом сезоне полноценный рацион для животных намерены обеспечить и в ОАО "Ракитница", где первый укос тоже порадовал. Директор хозяйства Григорий Панасюк считает, что кормозаготовка столь же ответственна, как и уборка зерновых, которая уже не за горами. Сочные травяные корма и фураж - основа для успешной работы животноводства. А то, что первый укос провели качественно и в быстром темпе, позволит раньше приступить ко второму, чтобы провести его до жатвы, когда основные силы потребуются там. 

Опережает прошлогодние темпы заготовка травяных кормов и в Ганцевичском районе. На днях работников лучшего звена ОАО "Любашево" прямо в поле отметили благодарственными письмами и премиями Минсельхозпрода, а также республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников АПК. Награды передовикам косовицы - механизаторам Ивану Ковалевичу, Виктору Летуну, водителям Евгению Стрельчику и Виктору Летуну - вручил руководитель аграрного профсоюза страны Василий Хватик. 



ОАО "Любашево" в этом сезоне демонстрирует самые высокие темпы и результаты зеленой страды в Ганцевичском районе. На условную голову скота из первого укоса здесь заготовили свыше 7 центнеров кормовых единиц - на 5,2 центнера больше, чем год назад. 

Прочная кормовая база - основа для стабильной работы животноводства. Имеющийся запас позволил сельхозпредприятиям области в условиях непростой весны сохранить динамику в животноводстве. За 5 месяцев валовое производство молока увеличили на 2,7 процента, доведя до 792,3 тысячи тонн. Начальник отдела животноводства и племенного дела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Юлия Левончук отметила, что прибавили все районы: 

- Больше всего производство молока нарастили в Кобринском, Ивановском и Дрогичинском районах, соответственно - на 7, 6,3 и 6,1 процента. Свыше трех четвертей продукта хозяйства области реализуют на переработку сортом экстра. Товарность - 91,6 процента. 



kurets@sb.by 
Фото Светланы КИСЛОЙ и Геннадия ПОПЛАВСКОГО 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В России за семь дней выявили на 30% больше заболевших COVID-19, чем неделю назад
Западу есть над чем работать у себя дома вместо проявления лишней геополитической активности - сенатор
Девять человек погибли при взрыве шахты в Колумбии
От Одри Хепберн до Селены Гомес: самые знаменитые брюнетки своего времени
Около 50 сыроваров представили продукцию на "Сырном фесте" в Славгородском районе
Илья Ивашко вышел в 3-й круг квалификации теннисного турнира в Галле
Мужчина открыл стрельбу на улице итальянского города Ардеа
Глава ВОЗ и лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса
Ярмарка "Палесскi кiрмаш" пройдет в Мозыре 23-26 июня
Работники МЧС спасли женщину при пожаре квартиры в Борисове
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вырождение Романовых
В Дели с 14 июня разрешили открыть рестораны и магазины
Мобильный музей «Поезд Победы» в Минске – стрим-экскурсия
За сутки в Беларуси зарегистрированы 923 пациента с COVID-19, выписаны 1155
Первый укос в Брестской области вышел на финиш
Орден Славы III степени вместе с другими наградами Петра Бухтоярова бережно хранится в фондах музея истории Великой Отечественной войны
Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью в Каире
Белорусско-казахстанский инвестфорум пройдет 16 июня в режиме онлайн
В Москве из-за коронавируса отменили общегородской выпускной в Парке Горького
Акция благотворительной подписки для медработников прошла на почтамте Минска
В России за сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Романтика тихого озера
Белорусские производители продуктов питания приняли участие в выставке InterFood в Баку
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети
"Барселона" вышла в финал гандбольной Лиги чемпионов
Директор театра: призывающим к санкциям безразличен уровень достатка белорусских семей
Юбилей народной артистки Беларуси Натальи Рудневой в Большом театре отметили спектаклем «Царская невеста»
Мужчина пострадал при пожаре частного дома в Витебске
Анастасия Прокопенко завоевала «золото» чемпионата мира по современному пятиборью
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июня
Избирательные участки открылись на муниципальных выборах в Финляндии
Беларусь и Оренбургская область России договорились расширить взаимодействие в сфере строительства
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Тени в доме
В Китае на продуктовом рынке взорвался газ, погибли 11 человек
Под Калининградом обрушилась смотровая площадка
Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства
Крахмал и сахарный сироп: с какими еще рисками может быть связана покупка меда первого урожая
"Шахтер" одержал 12-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу
В Гродненском районе при пожаре дома погибла женщина
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска
13 июня. Как по сегодняшней ночи узнать, каким будет урожай овощей?
Долгожители в панцире: 20 фактов о черепахах
Лукашенко поздравил известного белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко с 65-летием
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Санкционная распущенность
При стрельбе в Чикаго один человек погиб, девять пострадали
Число случаев коронавируса в Греции превысило 414 тысяч
Российские футболисты проиграли бельгийцам на чемпионате Европы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ