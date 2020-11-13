Анна Терех завоевала медаль завершившегося в Болгарии чемпионата Европы по велоспорту. Событие, и в прежние годы заслуживающее внимания, в 2020-м по ряду причин выглядит еще более обнадеживающим. Обладательница серебряной награды имеет все шансы уже совсем скоро стать одним из лидеров белорусского велоспорта. Интересно и то, что спортсменка оказалась первой из тех, кто, начав свою карьеру на полотне минского велодрома, сумел завоевать медаль чемпионата Европы. Сейчас Аня готовится под руководством одного из ведущих специалистов страны – Любови Немковой, а первый тренер спортсменки, Алексей Саковец, убежден, что нынешний успех – далеко не последний для белорусского велоспорта.
– Сейчас же я вижу тех, кто через несколько лет может повторить Анин путь. Пока эти девушки ее еще не поджимают, но очевидно, что через несколько лет они могут заявить о себе. Сопоставимые с Терех результаты уже сейчас показывает 18-летняя велосипедистка из Гродно Диана Лебедь. На недавнем первенстве страны в категории U-23 заняла в гонке преследования второе место – сразу вслед за Аней. Есть перспективная 17-летняя спортсменка Диана Васильева. Интересные спортсменки есть в группах 15–16-летних. Думаю, через три-четыре года они смогут заявить о себе, и все эти результаты – первые действительно значимые итоги работы велодрома «Минск-Арены».
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Первый тренер призера чемпионата Европы по велоспорту Анны Терех – о перспективах подопечной и новом поколении лидеров
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ