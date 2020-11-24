Первый световой граффити-портрет Федора Достоевского появился в центре Петербурга

– сказано в сообщении пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Идея создания проекта, в рамках которого украсили здание дома, где раньше жил известный русский писатель, принадлежит представителям общественного движения «Петербург –город перемен». По поручению губернатора реализацией занимались комитет по градостроительству и архитектуре и городское предприятие по организации наружного освещения «Ленсвет».Помимо этого, комитет разработал концепцию использования световых арт-объектов на фасадах домов в историческом центре города.–подытожили в пресс-службе.Предполагается, что такая деятельность поможет создать площадку для реализации идей художников, сохранит исторические здания и привлечет еще больше внимания к ним.