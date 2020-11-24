Первый световой граффити-портрет Федора Достоевского появился в центре Петербурга

"Проекция портрета русского классика на стене дома в Кузнечном переулке стала первым проектом светового граффити в историческом центре города", – сказано в сообщении пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Идея создания проекта, в рамках которого украсили здание дома, где раньше жил известный русский писатель, принадлежит представителям общественного движения «Петербург –город перемен». По поручению губернатора реализацией занимались комитет по градостроительству и архитектуре и городское предприятие по организации наружного освещения «Ленсвет».
Помимо этого, комитет разработал концепцию использования световых арт-объектов на фасадах домов в историческом центре города.
"Темы изображений могут быть самые разные: от портретов выдающихся личностей до шедевров живописи и работ теперешнего поколения мастеров кисти", –подытожили в пресс-службе.
Предполагается, что такая деятельность поможет создать площадку для реализации идей художников, сохранит исторические здания и привлечет еще больше внимания к ним.