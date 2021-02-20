Первый старт открытого чемпионата Беларуси по плаванию в категории "Мастерс" прошел в Бресте

По традиции первый этап чемпионата в течение 10 лет начинался с Гродно, но из-за эпидемиологической обстановки местом его проведения впервые стал город над Бугом. Сам же турнир проводится по формуле трех этапов (зимнего, летнего и новогоднего) в трех разных городах Беларуси. Уникальность этой формулы в том, что она мотивирует спортсменов систематически принимать участие в национальных соревнованиях.В Брестском этапе приняло участие представители 8 плавательных клубов, представляющих все 6 регионов Беларуси, порядка 90 пловцов.- отметил координатору по делам «Мастерс» ОО «Белорусская федерация плавания» Роман Костицын.Самые старшие участники турнира - Юрий Комов (75 лет) и Надежда Кузьмина (70 лет) - семейная пара из Гродно. Супруги воспитали десятки мастеров спорта и несколько мастеров спорта международного класса по плаванию. Сам же Юрий Комов - чемпион мира. В 2017 году он выиграл «золото» в своей категории в Будапеште на самом представительном в истории турнире «Мастерс».- поделился Юрий Комов.Первенство прошло по правилам Международной федерации водных видов спорта FINA для соревнований в категории «Мастерс», однако принять участие в них могут и любители плавания, не состоящие в клубах. Обязательным условием статуса «Мастерс» являлся возраст от 25 лет.