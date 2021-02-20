Первый старт открытого чемпионата Беларуси по плаванию в категории "Мастерс" прошел в Бресте

Брестский физкультурно-оздоровительный комплекс принял первый этап открытого чемпионата Республики Беларусь по плаванию в категории «Мастерс». Соревнования прошли в 25-метровом бассейне. Программа включала в себя все стили на 50 и 100 метров, а также комплексное плавание, смешанную эстафету 4х50 метров вольным и комбинированным стилями. Возраст участников от 25 до 75 лет.
По традиции первый этап чемпионата в течение 10 лет начинался с Гродно, но из-за эпидемиологической обстановки местом его проведения впервые стал город над Бугом. Сам же турнир проводится по формуле трех этапов (зимнего, летнего и новогоднего) в трех разных городах Беларуси. Уникальность этой формулы в том, что она мотивирует спортсменов систематически принимать участие в национальных соревнованиях.
В Брестском этапе приняло участие представители 8 плавательных клубов, представляющих все 6 регионов Беларуси, порядка 90 пловцов.
- Практически все спортсмены «Мастерс» - это люди, которые в юности или молодости профессионально занимались плаванием. Сейчас они продолжают выступать на другом уровне, что не умаляет достоинств, поставленных ими рекордов. Наивысшие показатели фиксируются, в том числе и на международном уровне. В данной категории проводятся и национальные, и европейские, и мировые соревнования. В «Мастерс» нет верхнего ограничения возраста, - отметил координатору по делам «Мастерс» ОО «Белорусская федерация плавания» Роман Костицын.
Самые старшие участники турнира - Юрий Комов (75 лет) и Надежда Кузьмина (70 лет) - семейная пара из Гродно. Супруги воспитали десятки мастеров спорта и несколько мастеров спорта международного класса по плаванию. Сам же Юрий Комов - чемпион мира. В 2017 году он выиграл «золото» в своей категории в Будапеште на самом представительном в истории турнире «Мастерс».
- Нынешние соревнования - возвращение к жизни для меня. Совсем недавно сильно переболел коронавирусной инфекцией. И вот по прошествии двух месяцев только-только начинаю восстанавливаться. Данный старт для меня тренировка и встреча с друзьями. В будущем планирую набрать прежнюю форму и обратно добиваться побед на различных первенствах, - поделился Юрий Комов.
Первенство прошло по правилам Международной федерации водных видов спорта FINA для соревнований в категории «Мастерс», однако принять участие в них могут и любители плавания, не состоящие в клубах. Обязательным условием статуса «Мастерс» являлся возраст от 25 лет.
bogush@sb.by
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Первый старт открытого чемпионата Беларуси по плаванию в категории "Мастерс" прошел в Бресте
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Фото: Павел БОГУШ