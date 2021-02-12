Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by высказала первый секретарь Мозырской районной организации БРСМ Валентина Науменко:
– Во Всебелорусском народном собрании я принимаю участие впервые. Для меня быть представителем своего района на таком ответственном мероприятии – это большая честь и ответственность. Самым трогательным моментом для меня пока стала речь Президента – она значимая, нужная и очень важная для нас. Четыре часа эмоционального выступления – я была под впечатлением. Пятилетняя программа, направления, по которым будет двигаться наша страна… Мы не только о них услышали. После окончания собрания мы приедем в свой район и будем рассказывать об этом собрании, доносить его тезисы в трудовые коллективы, а главное – реализовывать все задачи на благо нашей страны. Кстати, оценила и концерт. Для меня было важным то, что на сцене были и мозыряне. Номер показывала наша мозырская цирковая труппа.
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Первый секретарь Мозырской районной организации БРСМ: после окончания ВНС мы вернемся в районы и будем доносить его тезисы в трудовые коллективы
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ