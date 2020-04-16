Первый после вспышки COVID-19 грузовой поезд Китай — Европа прибыл в Германию из Уханя

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"Синьхуа"

Это первый с момента вспышки коронавирусной инфекции состав регулярного сообщения Китай — Европа, который был отправлен из Уханя после почти 11 недель блокады. Прибытие состава ознаменовало возобновление грузового железнодорожного сообщения Уханя с европейскими городами.Состав покинул железнодорожный контейнерный терминал "Уцзяшань" в Ухане 28 марта, увозя в Германию груз медицинских изделий, автомобильных запчастей, электроники и оптоволоконных кабелей.После прибытия в пункт назначения товары отправятся дальше к потребителям в Германии, Франции, Венгрии, Чехии и Польше.В компании-перевозчике, сообщили, что рейсы товарных поездов между Уханем и Европой будут осуществляться дважды в неделю в европейском направлении и один раз в неделю в обратном.