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  2. Первый после вспышки COVID-19 грузовой поезд Китай — Европа прибыл в Германию из Уханя

Первый после вспышки COVID-19 грузовой поезд Китай — Европа прибыл в Германию из Уханя

Поезд регулярного грузового железнодорожного сообщения Китай — Европа, отправившийся из города Ухань, ставшего ранее эпицентром эпидемии COVID-19, прибыл в пункт назначения — город Дуйсбург на западе Германии, сообщает "Синьхуа".

Фото: "Синьхуа"

Это первый с момента вспышки коронавирусной инфекции состав регулярного сообщения Китай — Европа, который был отправлен из Уханя после почти 11 недель блокады. Прибытие состава ознаменовало возобновление грузового железнодорожного сообщения Уханя с европейскими городами.

Состав покинул железнодорожный контейнерный терминал "Уцзяшань" в Ухане 28 марта, увозя в Германию груз медицинских изделий, автомобильных запчастей, электроники и оптоволоконных кабелей.

После прибытия в пункт назначения товары отправятся дальше к потребителям в Германии, Франции, Венгрии, Чехии и Польше.

В компании-перевозчике, сообщили, что рейсы товарных поездов между Уханем и Европой будут осуществляться дважды в неделю в европейском направлении и один раз в неделю в обратном.
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