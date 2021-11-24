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  2. Первый открытый республиканский конкурс хореографического искусства «Время танцевать» пройдет в Минске 9 апреля 2022 года

Первый открытый республиканский конкурс хореографического искусства «Время танцевать» пройдет в Минске 9 апреля 2022 года

Грандиозный хореографический проект «Время танцевать» объединит хореографические коллективы страны. Продемонстрировать таланты смогут ансамбли разных возрастных категорий. Приглашаются к участию коллективы, уже имеющие звание заслуженного, народного, образцового, а также коллективы учебных заведений, любительские танцевальные группы, сольные исполнители. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказали организаторы конкурса.

В нашей стране есть много хореографических коллективов, отметил директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси Александр Сидоренко. – Поддержать их творчество и призван наш конкурс. В процессе своей деятельности приходилось бывать на разных хореографических форумах, чемпионатах у нас в стране. В последние годы стало появляться множество мини-конкурсов под эгидой частных структур. И это хорошо, но, следует отметить, что, зачастую, кроме коммерческой составляющей, они ничего в себе не несут. Конкурс «Время танцевать» кроме соревновательной функции будет нести еще и образовательную, профориентационную функции для юных танцоров.

Хореографический проект соберет на одной сцене лучшие коллективы, определит среди них лучших. Победители проекта получат денежную сумму в размере 200 базовых величин на укрепление материально-технической базы коллектива.

Организаторы проекта сообщили, что в данное время идет формирование бюджета конкурса, разрабатывается нормативная база, пополняется список участников. На сегодняшний день в нем уже числится пятьсот коллективов. Ожидается, что их будет несколько тысяч.

Одного дня конкурса для такого количества участников будет недостаточно, отметил Александр Сидоренко. Вполне возможно, придется временные рамки конкурса расширять. Над проектом работает огромная команда единомышленников. Готовится принять танцевальные коллективы главная площадка конкурса – сцена концертного зала «Минск», где в данное время проходит модернизация оборудования.

Сейчас идет сбор заявок. Кроме данных о коллективе организаторы просят высылать также ссылки на выступления, чтобы иметь максимально представление об участниках и знакомиться с их творчеством заранее. К слову, конкурс будет открыт и для участников не только из Беларуси, но из других стран. Возможность проявить себя будет дана всем желающим.

В будущем году кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств отпразднует свое 45-летие, отметила председатель жюри конкурса «Время танцевать», заведующая кафедрой хореографии, профессор, кандидат наук, член экспертного совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства Светлана Гутковская. На конкурсе будет представлены все хореографические направления: классический танец, народный (народно-стилизованный и фольклорный), эстрадный, уличные танцы, модерн, свободная пластика. Кроме соревнований на проекте будет представлен целый спектр мастер-классов. Думается, особый интерес вызовет урок по композиции и постановке танца. Это будет действительно масштабный проект, который объединит по своим крылом хореографические коллективы страны.

Организаторы отметили, что соревнования будут открытыми, максимально прозрачным для участников будет и выставление баллов, оглашение результатов, награждение.

Организатор конкурса Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Беларуси. Проект проводится при поддержке Минкультуры, Минобразования, а также БЕЛТА и Национального пресс-центра.

kuzmich@sb.by

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ , Иван ЯРИВАНОВИЧ
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