Первый открытый республиканский конкурс хореографического искусства «Время танцевать» пройдет в Минске 9 апреля 2022 года

Грандиозный хореографический проект «Время танцевать» объединит хореографические коллективы страны. Продемонстрировать таланты смогут ансамбли разных возрастных категорий. Приглашаются к участию коллективы, уже имеющие звание заслуженного, народного, образцового, а также коллективы учебных заведений, любительские танцевальные группы, сольные исполнители. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказали организаторы конкурса.

– В нашей стране есть много хореографических коллективов, – отметил директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси Александр Сидоренко. – Поддержать их творчество и призван наш конкурс. В процессе своей деятельности приходилось бывать на разных хореографических форумах, чемпионатах у нас в стране. В последние годы стало появляться множество мини-конкурсов под эгидой частных структур. И это хорошо, но, следует отметить, что, зачастую, кроме коммерческой составляющей, они ничего в себе не несут. Конкурс «Время танцевать» кроме соревновательной функции будет нести еще и образовательную, профориентационную функции для юных танцоров.

Хореографический проект соберет на одной сцене лучшие коллективы, определит среди них лучших. Победители проекта получат денежную сумму в размере 200 базовых величин на укрепление материально-технической базы коллектива.

Организаторы проекта сообщили, что в данное время идет формирование бюджета конкурса, разрабатывается нормативная база, пополняется список участников. На сегодняшний день в нем уже числится пятьсот коллективов. Ожидается, что их будет несколько тысяч.

– Одного дня конкурса для такого количества участников будет недостаточно, – отметил Александр Сидоренко. – Вполне возможно, придется временные рамки конкурса расширять. Над проектом работает огромная команда единомышленников. Готовится принять танцевальные коллективы главная площадка конкурса – сцена концертного зала «Минск», где в данное время проходит модернизация оборудования.

Сейчас идет сбор заявок. Кроме данных о коллективе организаторы просят высылать также ссылки на выступления, чтобы иметь максимально представление об участниках и знакомиться с их творчеством заранее. К слову, конкурс будет открыт и для участников не только из Беларуси, но из других стран. Возможность проявить себя будет дана всем желающим.

– В будущем году кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств отпразднует свое 45-летие, – отметила председатель жюри конкурса «Время танцевать», заведующая кафедрой хореографии, профессор, кандидат наук, член экспертного совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства Светлана Гутковская. – На конкурсе будет представлены все хореографические направления: классический танец, народный (народно-стилизованный и фольклорный), эстрадный, уличные танцы, модерн, свободная пластика. Кроме соревнований на проекте будет представлен целый спектр мастер-классов. Думается, особый интерес вызовет урок по композиции и постановке танца. Это будет действительно масштабный проект, который объединит по своим крылом хореографические коллективы страны.

Организаторы отметили, что соревнования будут открытыми, максимально прозрачным для участников будет и выставление баллов, оглашение результатов, награждение.

Организатор конкурса – Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Беларуси. Проект проводится при поддержке Минкультуры, Минобразования, а также БЕЛТА и Национального пресс-центра.

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