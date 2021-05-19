Первый областной форум агроклассов открывается в Витебске

Форум классов аграрной направленности учреждений общего среднего образования проводится в Витебской области впервые. Его цель – усиление интеграции представителей органов госуправления и учебных заведений по обеспечению системной подготовки высококвалифицированных кадров для аграрного сектора экономики, популяризация сельскохозяйственных профессий и достижений агропромышленного комплекса региона и страны. Участниками двухдневного мероприятия станут начальники управлений сельского хозяйства районов, отделов, управлений по образованию, руководители предприятий, представители учреждений высшего и среднего специального образования, областного института развития образования, педагоги, учащиеся агроклассов.Организаторы – Витебский облисполком, Витебский областной институт развития образования, Витебская академия ветеринарной медицины.Витебским облисполкомом принято решение по развитию классов аграрной направленности, определены эффективные формы работы с учащимися по профориентации (слёт классов аграрной направленности, агросубботы и другие).Во время форума запланирован ряд сопутствующих мероприятий. Так, на выставке агроклассов и учреждений среднего специального и высшего образования ”Биржа АГРОпрофессий“ учащиеся продемонстрируют навыки, приобретенные на занятиях факультатива «Введение в аграрные профессии“, презентуют свой класс через имиджевую рекламу аграрной профессии. На интерактивной площадке «АГРОквест“ ребят ждет увлекательное тематическое путешествие. Для педагогических работников запланирована кейс-сессия по обмену эффективным опытом работы. Также будут организованы экскурсии на Витебский мотороремонтный завод, Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси, ОАО ”Молоко“, УП ”Рудаково“, агрокомплекс «Яновичи», СХП ”Мазоловогаз“. Важным событием станет диалоговая площадка ”Агропромышленный комплекс Витебщины: инновации и перспективы“, на которой эксперты обсудят перспективы развития сельского хозяйства и достижения агропромышленного комплекса Витебской области.