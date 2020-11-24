Белорусская железная дорога отправит первый в сезоне новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.
Второй новогодний поезд отправится только в следующем году – 6 января. Если подобная поездка будет пользоваться спросом, 26 декабря текущего года, 2 и 8 января 2021 года пустят дополнительные экспрессы.
Отправляться поезд будут со станции Минск-Пассажирский в 21:58. В Бресте он будет уже на следующий день в 7.50. По прибытии пассажиров посадят в автобус и отвезут в Беловежскую пущу. Там гости пробудут целый день.
В Минск из областного центра новогодний поезд будет отправляться в 17.28 и прибудет в столицу в 22.19. В дороге пассажиров ждет встреча с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником.
В БЖД также добавили, что для профилактики вирусных инфекций во время путешествия будут соблюдены все необходимые меры. Так, например, перед отправлением в поезде сделают уборку с дезинфицирующими средствами, пассажиры в пути смогут приобрести медицинские маски.
Стоимость тура в новогоднем поезде в купейном вагоне для взрослого – 110 рублей, для детей от 10 до 13 лет (включительно) –106 рублей, для детей от 6 до 10 лет (включительно) – 87,9 рубля, для детей до 5 лет (включительно) – 80,9 рубля (с местом).
Более подробно о поездке можно узнать на сайте БЖД.
Фото: БЕЛТА
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Первый новогодний экспресс отправится в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
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