Первый миллион тонн зерна уже собрали в Беларуси

По темпам работ лидирует Гомельская область, где убран 31% площадей, передает БЕЛТА.

Как отмечается в сводке Минсельсхозпрода, первый миллион зерновых и зернобобовых культур, а точнее 1 млн 32,4 тыс. т зерна, убран с 278,5 тыс. га, это примерно 12,7% запланированной площади. Средняя урожайность 37,1 ц/га.

В лидерах сейчас Гомельская область, где убран 31% площадей от плана (105,5 тыс. га). Затем идет Брестская область - тут убрано 21,5% площадей (72,4 тыс. га).

Следом шагает Гродненская область - 12,26% (39,1 тыс. га), потом Минская - 9,08% (44,1 тыс. га) и Могилевская - 3,74% (12,58 тыс. га). Замыкает список Витебская область, где убрано 1,32% (5,01 тыс. га).

Что касается льна, то он вытереблен на 18 тыс. га (36,9% уборочной площади).