Первый магазин одежды с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

" – пишет ресурс.Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.Недавно свою фотографию на майке из этой серии опубликовала и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. На изделии были две цитаты Президента: "Будет очень интересно" и "Начинайте шевелиться".