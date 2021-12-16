Первый магазин одежды с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

Первый магазин одежды с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко откроется 18 декабря. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Первый магазин мерча Первого откроется 18 декабря! Теперь президентские цитаты можно будет примерить на себя. Где – скоро расскажем. Будет очень интересно!" – пишет ресурс.
Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.
Недавно свою фотографию на майке из этой серии опубликовала и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. На изделии были две цитаты Президента: "Будет очень интересно" и "Начинайте шевелиться".