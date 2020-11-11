Первый комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН принял резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения

Известно, что в документе, который носит превентивный характер, страны-члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер для предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению.Соавторами белорусской резолюции стали 35 государств из практически всех регионов мира. Как отметили в МИД, это свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа.– добавили в ведомстве.