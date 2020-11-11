Первый комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН принял резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения

Комитет абсолютным большинством голосов принял белорусскую резолюцию «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению», сообщили sb.by в пресс-службе МИД.
Известно, что в документе, который носит превентивный характер, страны-члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер для предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению.
Соавторами белорусской резолюции стали 35 государств из практически всех регионов мира. Как отметили в МИД, это свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа.
«10 ноября Первым комитетом ГА ООН консенсусом также была принята внесенная по инициативе Беларуси (в качестве одного из председателей Конференции по разоружению в 2020 году) резолюция «Доклад Конференции по разоружению», – добавили в ведомстве.
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