Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня

В Минске 19 июня планируется провести первый форум отцов, приуроченный к Международному дню отца, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.



Мероприятие организуют совместно с республиканским благотворительным общественным объединением "Клуб Львов", которое и выступило инициатором форума.



– Данный форум, как и вся наша деятельность, призван привлечь внимание к теме того, что отцы должны осознанно участвовать в жизни и воспитании своих детей, нести в полной мере ответственность. Участие пап в сохранении института семьи, гармонизации семейной атмосферы очень важно. Среди целей также пропаганда здорового образа жизни в семье, профилактика домашнего насилия, стабилизация демографических рисков, – отметили в объединении.



Мероприятие будет проходить в два этапа: секционные заседания на 6 дискуссионных площадках и большое пленарное заседание.



Участники – а это порядка 300 человек по пригласительным билетам – с 10:00 до 13:00 смогут посетить интересную для них дискуссионную секцию. Высококвалифицированные специалисты в области психологии, здравоохранения и образования проведут теоретические и практические занятия по тематике секции.



Об устойчивой системе "Папа-школ" как основе активного вовлечения отцов в процессы воспитания и заботы о своих детях участники форума поговорят на площадке в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей (ул. Чеботарева, 6а).



Площадка "Ответственное и осознанное отцовство – надежный признак высокого уровня зрелости современного мужчины" расположится в центре "Медиация и право" (ул. А. Пашкевич, 9-5н).



"Здоровый образ жизни – гарантия здоровья ребенка" станет темой обсуждения в городском центре здоровья (ул. Кирова, 51).



О взаимодействии школы и родителей в процессе воспитания детей поговорят участники дискуссионной площадки в столичной гимназии № 5 (ул. Менделеева, 14).



В центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (ул. М. Танка, 8) разместится площадка "Просвещение будущих и молодых отцов о важности процесса воспитания и заботы о детях".



Родительство как корпоративная ценность для работодателя будет обсуждаться на базе электродепо "Могилевское" Минского метрополитена (д. Большое Стиклево, 102, Минский район).



С 15:00 до 16:30 в Минском городском дворце культуры (ул. Маяковского, 129) состоится пленарное заседание, на котором предлагается обсудить актуальные вопросы: ответственное родительство, осознанное отцовство, мужская ответственность за реализацию прав женщин, равные права и возможности родителей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. А также будут подведены итоги секционных заседаний.