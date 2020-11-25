27 и 28 ноября в Минске пройдет первый фестиваль подростковой и young-adult-книги, на который приглашают читателей от 12 до 25 лет, сообщает «Минск-Новости».
Такое мероприятие в столице еще не проводилось. Оно станет итогом сотрудничества организаторов фестиваля Pradmova и проекта «ЗаЧтение». Молодежь приглашают на мастер-классы и спектакли, квесты и публичные чтения.
На встрече будут присутствовать современные белорусские авторы. В формате диалога с экспертами обсудят фантастические издания, книги о любви. С героями белорусских легенд и преданий познакомятся с помощью компьютерной игры.
По случаю 90-летия со дня рождения Владимира Короткевича для школьников и студентов проведут интерактивную викторину, посвященную его творчеству. А поклонники Гарри Поттера смогут полетать на метле, сварить зелье и попрактиковаться в других магических занятиях.
Также у ребят будет возможность слепить из пластилина мультфильм или нарисовать картину. В программе есть и новый для Беларуси формат стендап-шоу «Кот Бродского. Минск». В нем примут участие подростки от 13 до 15 лет, которые в течение месяца читали книги из списка организаторов. Будет проведена жеребьевка, каждый получит название произведения, о котором нужно рассказать за десять минут. Зрители из зала будут задавать вопросы, по итогам выберут лучшего артиста.
Все желающие могут пообщаться с экспертами на любые темы. Не забыли и о книжной ярмарке: предусмотрены подарки в виде автографов писателей.
Мероприятие пройдет в культурном центре «Корпус» по адресу: проспект Машерова, 9, к. 8. Вход свободный.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
709
Первый фестиваль подростковой книги пройдет в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter