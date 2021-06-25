В Беларуси в органах пограничной службы подходит к концу первый этап проведения учебных военных сборов приписного состава с военнообязанными, состоящими в запасе. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.
– Ежегодные сборы – один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности органов пограничной службы с учетом существующих в настоящее время вызовов и угроз безопасности нашего государства, – уточняется в сообщении.
Главной целью сборов стало поддержание боевой и мобилизационной готовности, восстановление ранее полученных знаний и практических умений военнообязанных по охране государственной границы.
Отмечается, что с 2014 года в пограничном ведомстве организована и успешно действует система мобилизационной подготовки.
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Первый этап военных сборов пограничников запаса завершается в Беларуси
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