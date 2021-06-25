Первый этап военных сборов пограничников запаса завершается в Беларуси

– уточняется в сообщении.Главной целью сборов стало поддержание боевой и мобилизационной готовности, восстановление ранее полученных знаний и практических умений военнообязанных по охране государственной границы.Отмечается, что с 2014 года в пограничном ведомстве организована и успешно действует система мобилизационной подготовки.