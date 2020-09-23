Мероприятие состоится в рамках программы VII Форума регионов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
– В этом году БРСМ совместно с Министерством образования Беларуси и Федеральным агентством по делам молодежи России приняли решение по проведению форума в два этапа. Первый с участием представителей молодежных организацией и общественных объединений Беларуси и России стартует 25 сентября. В Национальном пресс-центре будет идти трансляция видеоконференции посредством платформы Zoom. Второй этап запланирован на декабрь, – поделилась секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.
Форум объединит 60 человек: по 30 от каждой стороны. На мероприятии будут работать секции, посвященные сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, а также реализации молодежных проектов. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос "О работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России" и о реализации международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда".
Напомним, Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России.
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Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 25 сентября в формате видеоконференции
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