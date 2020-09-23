Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 25 сентября в формате видеоконференции

– поделиласьФорум объединит 60 человек: по 30 от каждой стороны. На мероприятии будут работать секции, посвященные сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, а также реализации молодежных проектов. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос "О работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России" и о реализации международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда".Напомним, Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России.