Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минэнерго.
– Тепловая мощность энергоблока составляет 3200 МВт, электрическая мощность – 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.
После их успешного завершения, отметили в Минэнерго, в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. После успешного завершения процедуры энергоблок будет принят приемочной комиссией в промышленную эксплуатацию.
Фото: БЕЛТА
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Первый энергоблок БелАЭС выведен на сто процентов мощности
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