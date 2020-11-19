Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения дополнительных работ, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики. Речь – о замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, проведении испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований.





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– Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Реактор первого энергоблока сейчас работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.