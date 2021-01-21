Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть

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– поделились в пресс-службе ведомства.Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.Как сообщалось, 16 января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора.Радиационный фон в районе станции оставался в норме. По информации "Белэнерго", энергосистема Беларуси работала устойчиво.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 2021 году, второй должен быть введен в I полугодии 2022-го.