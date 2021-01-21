Первый энергоблок Белорусской АЭС сегодня был вновь включен в сеть, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– В 12:19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое увеличение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, – поделились в пресс-службе ведомства.
Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
Как сообщалось, 16 января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора.
Радиационный фон в районе станции оставался в норме. По информации "Белэнерго", энергосистема Беларуси работала устойчиво.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 2021 году, второй должен быть введен в I полугодии 2022-го.
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Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
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