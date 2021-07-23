Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики.
Фото из архива
В ведомстве отметили, что на первом энергоблоке станции проводятся ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Данные действия выполняются в соответствии с технологическим регламентом.
– В работе задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу, – рассказали в пресс-службе.
С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.
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Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа
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