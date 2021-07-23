Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа

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В ведомстве отметили, что на первом энергоблоке станции проводятся ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Данные действия выполняются в соответствии с технологическим регламентом.– рассказали в пресс-службе.С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.