Сегодня в 12:57 отключили от сети автоматической защитой генератора первый энергоблок БелАЭС. Такая информация размещена в Telegram-канале Минэнерго.
– В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась. Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу, – уточняется информация в опубликованном сообщении.
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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора
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